Empatx de ‘MasterChef’
Ha finalitzat l’última edició de MasterChef, en la versió, aquesta vegada, de Celebrity Legends. Per primera vegada hi va haver dos guanyadors: Santiago Segura i Florentino Fernández. L’audiència no va estar malament, però encara continua fresca en la memòria la finalíssima de dilluns que RTVE ja ha obert el càsting per a una nova entrega, aquesta vegada en versió de cuiners aficionats anònims, que s’estrenarà a la primavera. És a dir, passades les festes nadalenques. És una opinió, però pensem que tantes edicions, sense parar, del mateix concurs-reality (o com vulguin qualificar-lo) acaben esgotant el personal, que mostra evidents símptomes d’empatx, terme d’allò més adequat tractant-se d’un espai gastronòmic. Tot fa pensar que resulta més rendible continuar utilitzant el set de Prado del Rey, que ja està instal·lat, que desmuntar-lo i tornar a utilitzar-lo després al cap dels mesos. El pitjor és que només resulta exitós el xou amb coneguts i saludats. Els anònims i nens erudits són menys atractius. Els clatellots del jurat, Pepe, Jordi i Marta, són menys clatellots amb desconeguts.