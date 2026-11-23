A l’infern amb ella
Que les xarxes socials són un perill i que les carrega el dimoni és una cosa sabuda, però ara s’han posat en evidència amb Henar Álvarez (Madrid, 1984) i el seu Al cielo con ella. Dos anys i prop de 70 programes són el seu aval. Es va estrenar a La 2 el 2024. Va passar a La 1 l’abril del 2026 i a l’octubre va tornar a La 2. Coses d’audiències. Després de tres programes, i el d’aquest diumenge va ser el quart, ha estat cancel·lat. Sorprenent però lògic, atesa la baixíssima audiència. I aquí volíem arribar. Henar, en un sobreescalfament, va penjar a xarxes el seu adeu, entre adolorida i sorpresa, sota l’eufemisme de “s’ha acabat una etapa, gràcies per tot”. Però no, abans de l’emissió dominical del seu, sobre el paper, últim programa, ja ha rectificat amb un “estem parlant i tot queda obert. Des d’un futur retorn a un nou programa”; RTVE ha dit, més o menys, el mateix. Com sempre, les xarxes s’avancen a la realitat. Seguirà o no Henar a la casa? Qui ho sap. Però, sens dubte, fer-ho públic abans d’hora no ha estat la millor de les idees. Les negociacions sempre han de ser privades.