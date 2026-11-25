Bon rotllo a dojo
Ha tornat El foraster al prime time de TV3 i la sensació és que no se n’ha anat mai. És un programa guanyador, que arrasa en audiència (15,8 en la visita a Tossa de Mar i 19,0 aquest dilluns a Salomó, el seu segon viatge en aquesta desena temporada (es va estrenar el 2013)). Quim Masferrer (Sant Feliu de Buixalleu, 1971) ha fet bandera del bon rotllo i allà on va triomfa amb magnificència. Cau bé i fa gaudir el personal. És curiós perquè en la versió en castellà, i fora de Catalunya, El paisano va ser un complet fracàs. Aquesta setmana el presentador va visitar Salomó, la petita localitat del Tarragonès. Bon rotllo a dojo. De la galeria de personatges mostrats ens quedem amb dos: el David, un advocat al qual van diagnosticar Parkinson el 2006 i que va tornar a Salomó. Diu que no es pot estar quiet i que s’apunta a tots els saraus del poble. L’altre és el Froilà, que té a casa la premsa d’oli més antiga del món. És de l’any 1619 i encara funciona. Masferrer ho va poder comprovar in situ.