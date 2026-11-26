Culebrons vintage
Els culebrons formen part important de la memòria televisiva d’aquest país. Fins als 90 no els vam conèixer, fins que TV3, als seus inicis, va programar, amb èxit, serials com Lampiao i Maria Bonita, la primera; L’esclava Isaura i, sobretot, Dancing Days, totes produccions brasileres. Després TVE va pescar al mercat veneçolà dos èxits més que notables, La dama de rosa i Cristal i va repetir al 2005 amb una producció argentina que també va trencar motllos amb els seus 119 capítols: Amarte así, Frijolito, amb una cantant, mare soltera, que creu que el seu fill és fruit d’una violació en una nit boja d’un antic nòvio que es farà indispensable per a Frijolito. I fins aquí podem llegir. El protagonista, un nen de 6 anys, Alejandro Felipe Flores, es va fer tremendament popular juntament amb els seus pares en la ficció, Litzy i Mauricio Ochmann. Ara, si senten nostàlgia per tornar-la a veure, la tenen a la seua disposició a Nova, els caps de setmana, dissabte i diumenge, a les 18.00 hores.