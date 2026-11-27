Desempolsegant projectes
RTVE ha decidit obrir els seus calaixos farcits de projectes pendents i n’ha tret dos, als quals ja ha donat el vistiplau. El primer és el d’El año que naciste, que ja va anunciar el mes de març passat. És la versió en castellà de l’èxit més important que, fins ara, ha presentat La 2 Cat. En català el seu títol era L’any que vas néixer i el presentava Xavi Bundó. Si ho recorden, la mecànica era senzilla. S’agafava un convidat i se li anaven projectant imatges del NODO de l’any en què havia nascut per buscar els seus records sobre el particular. La versió en castellà la conduirà Carlos del Amor, un totterreny de la casa que tant presenta un informatiu com fa entrevistes o tira endavant especials d’allò més diversos. Hi ha promos però encara no hi ha data. L’altre és El escondite, que de la mà de Grison (el de La Revuelta), es començarà a emetre dilluns. En un gegantí plató, que simula una casa, els convidats jugaran al popular joc: tu t’amagues i jo et trobo. La llista de convidats és llarguíssima.