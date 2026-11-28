Que ho reflexionin bé
Demà és el dia. I el d’avui, el de la reflexió. Amb tantes eleccions observades des de les del 1977, no n’havíem vist mai cap de tan crispades com les d’aquest 29N. Crispades i certament curioses. Els candidats s’han llançat a les xarxes socials com si fos la fi del món i, sense deixar de banda els mítings i els debats, s’han posat en mans de programes de televisió i influencers (d’acord, creadors de continguts) en plataformes diverses, llegeixi’s Jordi Wild. Pràcticament cap no ha deixat cap plató o estudi de ràdio per visitar. Tots els programes de màxima audiència han estat seus. De fet, només hem trobat a faltar que algun dels candidats s’assegués en una cadira d’El Chiringuito o que passés unes hores a la casa de Gran Hermano VIP o demostrant la seua cultura a Pasapalabra o Cifras y letras (a Supervivientes ja arribaven tard i La isla de las tentaciones tampoc no cal). Els aspirants a escó de Lleida no s’han quedat enrere. Només els va faltar anar al Formi-Formidable de l’Avi Pepe. Una abraçada, company.