Tast en vers

Un tast és una petita porció d’una menja o d’una beguda que prenem per tastar-la. Tastar vol dir gustar; i, gustar, percebre’n el sabor. “Tasta’m i gusta’m i pensa’m, llavors” diu Goethe. Quan en l’acció d’aquests verbs, tastar i gustar, hi fem anar l’ús conscient, un tast esdevé un fet delicat, que és el que vol ser el llibre que recull els poemes que, cada any, per encàrrec, es presenten a l’Aplec Literari del Castell del Remei i que es publiquen amb la voluntat que l’Aplec no jugui amb l’efímer. La sèrie Tast poètic aposta, doncs, per la perdurabilitat. En coedició amb la Fundació Castell del Remei, en una feliç síntesi de servei públic i fundació privada, des de Publicacions de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, com si d’un correlat objectiu es tractés, volem que aquests dos llenguatges que conformen el Tast –el poètic, en el llenguatge de l’alfabet, i el de la plàstica, en fotografia, de Pep Marco en l’edició que ens ocupa, o en il·lustració, en anteriors– tinguin un continent tan delicat com el del contingut que abriguen. Rústica, tapa dura contra-colada i fil vist, i canvi de color del fil dels plecs en aquesta quarta edició, continent i contingut ens porten a assaborir els versos i les imatges d’aquest Tast dedicat a l’aigua: metàfora de l’estany. Perquè cada edició és dedicada a algun espai o element de la Finca i del Castell. Tastar i gustar per anar llavors als llibres, perquè la poesia no té públic, té lectors, deia Francisco Brines. En el cas d’aquest Tast4, que vam presentar al recent inaugurat Museu Morera, de tastar els versos anem als llibres d’Amat Baró i d’Eduard Batlle, d’Anna Bou i de Josep Borrell. De Jaume Suau, Àlex Susanna i Eduard Sanahuja. De Sala-Valldaura i Vallverdú. De Ramon Cardona, Joan Rovira, Montse Gort i Anton Not, que n’ha estat arquitecte, de l’Aplec, conjuntament amb Xavier Macià. Al Morera, vam jugar amb llenguatges i disciplines a l’hora de posar veu als versos. Veus de Jordi V. Pou i A. Velasco; N. Bittoun, N. Moncasi i M. Macià; J.R. Jové i C. Benseny; M. Salla, A. Encontra i M. Asensio. I les del Xavier, l’Anton i la Mireia González Antó, presidenta de la Fundació Castell del Remei. També la de Jesús Navarro, director del Museu i gran amfitrió, que va obrir la terrassa per al Gotim Bru. Doble tast. I tan gustós!