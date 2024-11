Creat: Actualitzat:

Philippe Delern, un dels escriptors més destacats en la literatura francesa d’avui, escriu que “sempre és més tard que no ens pensàvem”. I em remeto a Delern perquè quan comença a treure el cap l’acabament d’any, no sé ben bé perquè sempre vaig a buscar la reflexió final de Missió a París, el llibre de memòries de Joan Reventós, llegit i rellegit i cada vegada més interessant. És, alhora, una racional i tendra descripció d’un final d’etapa. I arrenca destacant que acomiadar-se al final d’una missió té el doble vessant nostàlgic i sentimental, d’una banda, i administratiu i polític, en aquest seu cas, d’una altra. Però la gran reflexió del Reventós ambaixador és quan diu que el vessant sentimental i nostàlgic neix de “considerar el pas del temps” dels anys viscuts a París, també en aquest seu cas. I és que “més que mai –diu–, en el moment de partir, es té la sensació indeleble del pas del temps. També, i unida a aquesta, una certa esgarrifança, barrejada amb la impressió, gairebé certesa, que una etapa de la vida acaba”. I argumenta la reflexió a partir del fet que “anar-se’n d’un lloc és sempre una bona ocasió per mirar enrere. No pas per fer balanç. Però sí per dir-se, sincerament a un mateix, algunes de les coses que s’han anat reflexionant”. I una de les coses que es diu a si mateix és que ha après a ser molt cautelós a l’hora d’exposar generalitzacions sobre fenòmens col·lectius, o valoracions de fets observats massa de pressa o sense suficient perspectiva. “És –diu– una regla que penso que no s’ha de menystenir mai”. En sortir de França confessa que se sent un home enriquit en experiències, en coneixements i en amistats. Sobretot en coneixements de política internacional, de política francesa i de política europea. “També, i tal vegada això és més paradoxal, en política espanyola i, encara més, en política catalana. En ambdues, la distància et permet o et fa guanyar perspectiva”. I deu permetre d’aprofundir en la percepció de les coses, dels fets i de les persones. Certament, la globalitat en les anàlisis i una visió de conjunt és el que facilita separar el que és essencial del que és accessori. Per això, per aquests temps que arriben i que en política internacional no són còmodes ni plaents, hi ha lectures que convenen. Missió Reventós.