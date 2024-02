Creat: Actualitzat:

Davant la sequera s’han proposat una sèrie de mesures: restriccions, dessalinització, reutilització, millores en les connexions, transport en vaixell, transvasaments... Algunes ja s’havien iniciat en previsió d’allò que es veia venir, una manera intel ·ligent de no esperar a trobar-se davant de fets consumats, sense haver fet els deures.

És evident que caldrà un esforç individual i col·lectiu per fer front a aquesta nova realitat, que sembla haver arribat per quedar-se. Però convé no oblidar que, al marge d’aquestes mesures per intentar reduir el problema, hi ha una raó de fons que no podem deixar de banda. Com apuntava el professor de la UPF Jordi Mir, cal seguir atacant l’arrel de tot plegat: l’efecte hivernacle produït pel consum de combustibles fòssils.