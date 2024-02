Em sobren 10 anys i em falten 10 anys

Creat: Actualitzat:

Soc pacient oncològica de l’Arnau de Vilanova de Lleida, però, com que fa 10 anys de la meua intervenció, m’informen que a partir d’ara “surto” d’oncologia i els controls es realitzaran pel meu metge del CAP (m’han fet fora). Feia una activitat en grup a través de l’associació contra el càncer que era gratuïta, però, com que ja han passat 10 anys, he de buscar una alternativa (m’han fet fora). Em feien periòdicament un drenatge limfàtic de manera gratuïta, que, per cert, m’anava de meravella, però, com que ja fa 10 anys, he de deixar pas a persones noves (m’han fet fora).

La caldera de la calefacció de casa ha complert 10 anys, i aleshores el preu de les revisions s’ha triplicat... D’això no m’han fet fora, però me n’he anat jo per raons òbvies.

Amb el cotxe, una cosa semblant. Jo pagava una mensualitat al concessionari per fer la revisió anual, però, com que el cotxe té 10 anys, la marca ja no m’ofereix la possibilitat, just quan més ho necessita. No els surt rendible (m’han fet fora). En resum, deu ser que, quan passen 10 anys, tot caduca? Ja res no serveix? Res no és igual? Tinc 57 anys i me’n sobren 10 per a tot, tanmateix, me’n falten 10 per jubilar-me, per a això sí que compten amb mi.