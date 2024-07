Explicacions d'Albert Puig, alcalde en funcions de Ribera d’Ondara

Creat: Actualitzat:

Us vull fer arribar aquestes línies per explicar-me després dels esdeveniments de l’última setmana, a causa d’un tuit meu manipulat i malinterpretat: s’ha desencadenat una cacera de bruixes contra la meva persona, d’una crueltat sense límits. Soc una persona que defenso la llibertat de les persones, cadascú amb la seva vida té llibertat per fer el que vulgui, el que no trobo correcte és que ens omplin la boca tot el dia amb la paraula “democràcia” i només val si defenses uns posicionaments. Quan defenses els valors que ens van ensenyar els nostres pares i avis ets massacrat i assenyalat, aquesta democràcia cada cop és més semblant a una dictadura. Deixem que els infants creixin en pau.

Aquest posicionament que jo he manifestat, la sra. Orriols fa 3 anys el defensava, és ella que haurà de donar explicacions a molta gent d’aquest canvi. El que ha passat aquesta setmana demostra que em tenien ganes des de molts llocs per la meva bona feina a la batllia, per això no m’ho perdonen. Per últim, vull demanar la meva més sincera disculpa a les persones que pateixen aquesta maleïda malaltia del càncer. Mai us vaig voler ofendre, el tinc molt a prop. Gràcies a tothom, visca Ribera d’Ondara i visca Catalunya.