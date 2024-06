L'alcalde de Ribera d'Ondara, d'Aliança Catalana, titlla de “càncer” el moviment LGTBI

Un vídeo que el departament d’Igualtat de la Generalitat ha publicat a les xarxes socials amb motiu de la celebració el 28 de juliol del dia de l’Orgull LGTBI ha provocat les ires de l’alcalde accidental de Ribera d’Ondara i únic edil d’Aliança Catalana a Lleida, Albert Puig. Ho va respondre amb la següent publicació: “El càncer més gran que té Catalunya, autèntiques sectàries, a Ribera d’Ondara no sou benvinguts, ni ara ni d’aquí a uns mesos, ja està bé de destrossar la societat.”

Les seues paraules van rebre una allau de crítiques qualificant-les d’homofòbia. “Diria, només diria, que l’alcalde d’Aliança Catalana a Ribera d’Ondara té una mica d’LGTBI-fòbia”, va comentar amb sorna l’exdiputat de la CUP per Lleida Pau Juvillà.

Afirma a les xarxes socials que “no sou benvinguts” al municipi

D’altres van interpel·lar directament Puig. “Gais i lesbianes no som benvinguts al teu poble?”, li van preguntar alguns, i ell va assegurar que es referia a “la ideologia woke” que, al seu parer, “està destruint Europa”.

D’altres van criticar un tuit en el qual Puig va expressar el seu acord amb “il·legalitzar el lobby pedòfil LGTBI” i ell va rectificar “en això de pedòfils, en les altres coses no”.

L’edil va passar al cap de poc d’acusador a declarar-se assetjat. “Com us agrada a molts destrossar persones, jo estic curat de tot, per molt que amenaceu i em truquin diaris no rectificaré. On és la llibertat d’expressió?”, va dir en un tuit posterior, en el qual lamenta que el critiquin “per dir que amb diners públics cal manipular menors”.

En declaracions a SEGRE, es va declarar contrari a col·locar la bandera LGTBI a la seu del consistori. “El que cada un sigui, jo no ho prohibeixo, però els diners públics no han de fer-se servir en això”, va dir.