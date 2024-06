Aliança expulsa l'alcalde de Ribera d'Ondara per qualificar de “càncer” el moviment LGTBI

Aliança Catalana va expulsar ahir de les seues files Albert Puig, alcalde accidental de Ribera d’Ondara i únic edil del partit a Lleida, després que aquest qualifiqués de “càncer” el moviment LGTBI i afirmés que “no són benvinguts” al seu municipi (vegeu SEGRE d’ahir). La direcció del partit va acordar per unanimitat la “baixa disciplinària” de Puig a petició de la seua presidenta, la diputada al Parlament i alcaldessa de Ripoll Sílvia Orriols.

La direcció d’Aliança Catalana va assegurar que les declaracions de Puig en xarxes socials són “contràries a l’ideari del partit” i va recalcar que “no tolerarem l’homofòbia”. Hores abans, Orriols havia condemnat les declaracions de l’alcalde accidental de Ribera d’Ondara. “En cap cas no representen el meu sentir ni el del partit”, va dir. “No admetrem cap actitud homòfoba a les nostres files ni als nostres carrers”, va afegir.Tot just deu minuts després que la presidenta d’Aliança Catalana publiqués aquestes declaracions a les xarxes socials, Puig va publicar un altre missatge per demanar disculpes. “Crec fermament que totes les persones som iguals, amb indiferència de la nostra orientació sexual”, va dir, va demanar “disculpes sinceres” i va atribuir l’allau de crítiques que van provocar les seues declaracions al fet que “em vaig expressar molt malament”. “Lamento profundament si he ofès algú i reconec el mal que les meues paraules poden haver causat”, va concloure. Quatre hores després, passades les 14.00 hores, Aliança Catalana va confirmar la seua expulsió.“Les meues declaracions no han agradat al partit i si he de deixar-lo ho faré”, va dir Puig, en declaracions a SEGRE. “De totes maneres, continuo pensant que el que vaig dir no anava contra les persones, sinó contra maneres de fer política. Si he de deixar el partit continuaré amb la meua tasca com a alcalde accidental i regidor de Ribera d’Ondara”, va afegir. L’alcaldessa, Elisabet Solé, es va desvincular ahir de les declaracions del seu soci de govern. Es preveu que reprengui les funcions al capdavant del consistori el 15 de juliol, quan tornarà al consistori després del seu permís per maternitat (vegeu el desglossament). La polèmica per les declaracions de Puig continuava viva ahir més enllà de la seua expulsió del partit. Algunes persones van anunciar denúncies contra ell davant del departament d’Igualtat de la Generalitat per discriminació. Per la seua part, l’Observatori Contra l’LGTBI-fòbia va qualificar de “completament inadmissibles” les declaracions de l’alcalde accidental de Ribera d’Ondara, al “desqualificar i menysprear les conquestes i llibertats aconseguides pel moviment LGTBI i banalitzar i criminalitzar la campanya de la Generalitat pel 28 de juny”. Precisament, un vídeo que el departament d’Igualtat va publicar amb motiu del dia internacional de l’Orgull va desfermar les ires de Puig, les declaracions del qual sobre això li han valgut l’expulsió del partit.

L’alcaldessa, de nou al capdavant del consistori el dia 15 de juliol

Albert Puig deixarà l’alcaldia accidental el 15 de juliol vinent, quan està previst que l’alcaldessa, Elisabet Jové, torni a assumir les seues funcions després d’un permís per maternitat. Jové es va desvincular ahir de les declaracions de Puig, el seu soci de govern des que, el mes de març passat, destituïssin amb una moció de censura el govern en minoria del PSC.Jové va deixar ERC després que els republicans iniciessin un procés d’expulsió contra ella per aliar-se amb el regidor d’Aliança Catalana, al considerar-la una formació d’extrema dreta. Actualment ella i les dos membres del seu grup municipal són edils no adscrites. Immediatament després d’aprovar la censura que va destituir el socialista Francesc Sabanés, Jové va iniciar un permís per maternitat. El nou govern municipal va començar amb Puig com a alcalde accidental, un càrrec que ha exercit durant uns tres mesos.