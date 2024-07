A Lleida, les coses canvien. Anem per bon camí

Creat: Actualitzat:

A Lleida comencen a canviar algunes coses. La Ciutat torna a respirar ambició i ganes de tirar endavant projectes col·lectius. Això es nota, i molt! S’acaba d’inaugurar el Museu Morera, un espai fantàstic de divulgació cultural, que permetrà dinamitzar el seu entorn, i, per altra banda, s’han començat a construir pisos per als joves i les famílies. També segueixo de prop que el govern municipal treballa per tal de tenir nets els barris i que es pren seriosament la gestió de la seguretat. Es contractaran més agents de la Guàrdia Urbana, i s’han posat en marxa les patrulles de barris i el Pla d’Actuació a l’Horta i s’ha obert el centre operatiu de la Mariola.

Al setembre començaran els treballs per dinamitzar la Rambla de Ferran, s’invertiran prop de nou milions d’euros per canviar l’enllumenat a la ciutat i s’ampliarà l’espai industrial per afavorir l’arribada de noves inversions. Jo estic content de veure que el Paer en Cap, Fèlix Larrosa, i el seu govern gestionen, prenen decisions i, alhora, reivindiquen els recursos que ens pertoquen com a capital, de Generalitat i Govern de l’Estat. Per tot això, no trobo de rebut que alguns li demanin a l’actual govern de la Paeria que faci en l’any que porta governant l’ajuntament lleidatà, el que ells no van fer en els quatre que ho feren. Queda molt per fer, lògicament, car les necessitats de la ciutat no s’acaben mai, però estic segur que amb l’alcalde que tenim, i el seu govern, anem per bon camí!