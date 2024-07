Excessiva burocràcia a la Seguretat Social

Creat: Actualitzat:

1.- Entro al CAP i veig la cua amb unes 10 persones, m’espero a la cua però no avancen gens, dos persones atenent i tres més endarrerides parlant, devien tenir problemes els qui estaven atenent.

2.- Demano si la meva doctora visita a una persona de bata blanca que baixa per l’escala i em diuen que sí. Decideixo parlar amb la doctora o infermera per demanar una data a l’historial i deixar-hi un paper.

3.- Arribo al pis de consultes i no veig ningú fora, truco a la porta i m’atén la doctora, però la contesta és que havia de fer la cua, demanar per la gerent de la doctora i donar-li l’encàrrec i després la doctora ja ho faria si ho creia convenient.

Allò que abans fèiem en deu minuts, ara passa per tres mans i al dia següent et truca la gerent de la doctora per a dir-te que ja està fet. Tot això quan el dia abans a la consulta de la doctora no hi havia ningú. Crec que entre cita prèvia (abans no calia) i els dies que t’has d’esperar (algunes vegades), la nostra sanitat ha perdut molt, va saturada, però a la consulta no hi havia ningú.

Fa la sensació d’una vaga encoberta. Molta gent si pot té una mútua privada, que ara també van saturades i hi ha llistes d’espera, però més curtes que a la Seg. Social. Ara entenc que molta gent vagi a Urgències, i allà sí que està saturat, i a vegades sense necessitat perquè hi ha gent que no necessitaria anar-hi.

No vull donar la culpa ni als metges ni a les infermeres de tanta burocràcia, però sí entenc per què tothom vol ser funcionari. Cada cop ho compliquen més.

Més gent a treballar, però més mal atesos. El mateix passa en altres serveis, com ara a l’Agència Tributària.

Pregunta: “Té cita prèvia?” Resposta: “No.” Doncs et donen un número i al cap d’una estona t’atenen. Per què cal, doncs, demanar cita prèvia? Ara s’ha posat de moda o què?