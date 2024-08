Ser detingut, un gran honor

Creat: Actualitzat:

El president Carles Puigdemont es va presentar a pocs metres del Tribunal Superior de Justícia, es va adreçar als seus i va marxar. Podem sentir, o no, empatia amb les seves idees i amb la persona, però ningú negarà que el seu coratge ha estat sublim, una gesta a què cap polític del planeta s’atreviria. Fins i tot va avisar que ho faria! Una bravesa que hauria de ser d’estudi obligatori a història.

En el costat oposat, la roda de premsa del conseller d’Interior i del cap de la policia catalana, amb la seva vergonyosa submissió a jutges que subverteixen la llei. Una nefasta compareixença que ha distret un altre fet greu: que la policia catalana perdi el temps a contestar a Llarena, que encara té pebrots de demanar explicacions de per què no s’ha complert la seva il·legal ordre de detenció. En la roda de premsa es va titllar d’indignes uns agents dels Mossos per, segons ells, ajudar a marxar el president Puigdemont. Aquests Mossos no són uns agents indignes, al contrari. Amb independència de si han participat, ha de ser un gran honor ser detingut acusat de salvaguardar un president de la Generalitat a qui empaita un poder judicial furibund. I encara els honora més la valentia de protegir-lo del mateix govern de la Generalitat, que s’ha imbuït de la ideologia que el poder real (l’Estat espanyol) propaga com a veritat indiscutible. És el que Gramsci va descriure com l’hegemonia cultural dels dominants per subjugar els dominats, i que acaben acceptant-la com a pròpia. Tot plegat demostra que l’anomenat “autogovern de Catalunya” és una pantomima, una tropa de simples marionetes mogudes per un sistema judicial espanyol corromput i un jutge que subverteix la legalitat en conspirar contra el mandat popular democràtic expressat per la llei d’amnistia.

Els agents dels Mossos deuen passar moments difícils, apartats de forma arbitrària de la feina i sense sou. El nou govern de la Generalitat no els és gens favorable però, tot i així, desitgem que, a més de ser rescabalats en la seva tasca de servidors públics, rebin un merescut homenatge popular. Apostaria que no hi seran presents ni ERC, ni els Comuns, ni la CUP, ni uns altres que cada dia que passa tenen una actitud més denigrant, els sindicats dels Mossos d’Esquadra.