Nova amenaça per a la fructicultura

Creat: Actualitzat:

No parlem de la sequera, ni de la plaga de conills, que també hi són, ni de les pedregades que ens visiten de tant en tant. La nova amenaça per al subsector agrari que componem els productors de fruita és la ineficàcia dels actuals sistemes de lluita contra plagues als nostres cultius, amb les pèrdues derivades de malures com la carpocapsa o la mosca, que, seguint la normativa i els consells dels experts, combatem amb sistemes respectuosos amb el medi ambient però totalment ineficaços amb els insectes perjudicials per als nostres cultius. No pot ser que estiguem ensulfatant per la mosca cada tres dies amb resultats mediocres o que les trampes per la carpocapsa no facin res en camps arrasats per la plaga. Tant per tant, el sector optarà finalment per passar-se al doble conreu de cereal d’hivern i panís d’estiu, i es perdrà un sector productiu important i tots els llocs de treball generats per pagesos i cooperatives. I Lleida hi perdrà més que nosaltres. Volem preservar el nostre entorn com el que més (hi vivim) però calen tractaments efectius. Els que potser tenen els productes sense control de tercers països