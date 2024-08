En resposta al Sr. Palau

Creat: Actualitzat:

Segons consta, el Sr. Palau proposa fer voreres al Camí de Marimunt, per tal que els esportistes que utilitzen les instal·lacions del camp de futbol AEM i Club Tennis Lleida puguin anar a entrenar sense perill de ser atropellats. Doncs la solució és molt més fàcil i econòmica per al consistori, vostè no recorda que fa anys hi havia una parada d’autobús just a la porta del Recasens? Doncs hi era! Si en lloc de parar l’autobús al Secà parés on fa anys parava, molts nens i nenes no haurien de dependre dels pares que els portin a l’entrenament i no hi hauria cap perill, ja que para just a la porta del camp de futbol. No cal dir que els esportistes que van al Club Natació Lleida ja tenen la seva línia de bus i no hi ha el volum de vehicles com a l’AEM. Que cal fer una vorera des del carrer de la Llum al Secà de Sant Pere fins al camp del Recasens? Ja li dic jo, un dineral. Quant val tornar a posar la parada del bus a la porta de l’AEM? Esperem que reflexioni en segons quines coses, que fer una vorera per a una entitat privada amb els diners dels contribuents és molt fàcil.