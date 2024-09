Tot passa per alguna cosa a la vida

Creat: Actualitzat:

“Tot passa per alguna cosa” és una frase que es pronuncia molt i és molt certa. Tot en aquesta vida forma part d’un pla poderós, d’un equilibri universal on algunes coses se n’han d’anar perquè altres de millors arribin. Efectivament tot passa per alguna raó. Quan un pretén enfrontar-s’hi, les conseqüències poden ser mortíferes. Així ho he viscut jo a les meues pròpies carns, amb això vull justificar tal afirmació, perquè han existit. Quan un canvia d’actitud i es posa en mode d’aprenentatge, pel camí t’adones de molts detalls que abans no havies contemplat. Certes coses que havien ocorregut comencen a ser menys freqüents tant dolentes com bones. Els cops que ens proporciona la vida són senyals que ens indiquen que no estem fent el correcte.

De vegades la ignorància és la primera raó que explica el que ens està passant. Sabem que el foc crema; tot i així posem la mà. Sabem que hi ha moltes coses que no hauríem de fer, però com que som dèbils acabem fent el que no hem de fer. Deixar d’ignorar comporta una gran responsabilitat. Encara que sembli mentida, cada dia cometem errors dels quals som conscients.

Aquest procés de vegades ens porta a odiar la pròpia vida, és transmissió que abans t’hagin passat multitud de coses les quals creies que no et mereixies. Existeix una frase anònima que diu: “El que hagi de ser que sigui i el que no per alguna cosa deu ser.” I acabo dient que jo no crec en les causalitats, crec sincerament que tota decisió porta les seues conseqüències (bones o dolentes).