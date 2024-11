Les morts que es podrien haver evitat a València

Creat: Actualitzat:

Les polítiques que el govern de Mazón del PP ha realitzat al País Valencià són la causa de totes les morts ocorregudes a la crisi de la dana. En el moment d’escriure aquesta declaració ja són prop de 200. També va ser així durant la covid-19 per les polítiques del govern d’Ayuso. Fan part de les polítiques de la dreta i els acords amb Vox per la privatització dels serveis públics, com els que han d’atendre les necessitats de la població en moments d’emergència com aquests. L’única política és la de desviar fons públics a mans privades.

Denunciem i ens sumem a totes les crítiques que s’han fet a la desorganització, falta de previsió i de recursos del govern Mazón! Haver desmuntat la Unitat Valenciana d’Emergències és una de les actuacions que han agreujat la situació amb resultats de morts innecessàries. El govern valencià ha demostrat una greu manca de capacitat i eficiència per a gestionar qualsevol mena de crisi, posant per davant la situació econòmica de les empreses, no avisant a temps perquè les treballadores i la població tornés a les seues cases. En aquest cas, ha tingut una resposta amb més de 12 hores de retard, la qual cosa ha provocat una desgràcia major davant la catàstrofe meteorològica, que feia dies que es preveia.

El món està sofrint una de les crisis més greus de la seua història. Part d’aquesta desfeta és el canvi climàtic i l’avenç de la destrucció ambiental capitalista. Informes científics indiquen que cap a l’any 2050 el planeta podria ser inhabitable si no es frenen les emissions de CO2. Aquest és l’abisme on ens porta el capitalisme, mentre una minoria de multimilionaris i les seues multinacionals continuen multiplicant els seus guanys gegantescos. Només el derrocament del sistema capitalista imperialista, l’expropiació de la burgesia i governs socialistes dels treballadors poden planificar racionalment l’economia mundial per cuidar la naturalesa i l’ésser humà com a part d’ella. En aquest camí de lluita el pronòstic dels científics, cap al límit de l’any 2050, no significa que sigui inexorable. Ens sumem a les mobilitzacions preparades per al 9 de novembre a les 18 h des de la plaça de l’ajuntament de València, organitzada per organitzacions socials, sindicals i polítiques del País Valencià demanant la dimissió de Mazón. La seua irresponsabilitat és la causa de totes i cadascuna de les morts ocorregudes. Només la solidaritat i l’ajuda mútua estan responent a la situació.