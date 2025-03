Recolzament a la Bruna Odina

Creat: Actualitzat:

Davant la notícia apareguda el passat 28 de febrer referent a l’exclusió, per poder participar en la MiniCopa del Rei, de la Bruna Odina , jugadora de l’infantil mixt del Lleida Llista Blava d’hoquei patins, el Centre Excursionista de Lleida mostra el seu suport tant a la jugadora en especial, com a tot l’equip i el club del Llista.

En ple segle XXI sobta que encara hi hagi normatives exclusives pel que fa al gènere, clarament antiquades, i encara sorprèn més la poca voluntat de posar-hi remei. Potser cal que ocorrin casos així per solucionar-ho. Doncs posem fil a l’agulla, no?

Ja no només per sentit comú, sinó també per donar exemple en termes d’igualtat i respecte a les noves generacions, a la nostra joventut, a la Bruna i a tots els seus companys i companyes.

Potser si els que poden actualitzar i modernitzar les normatives en aquest sentit no en són capaços, potser són aquestes persones les que s’haurien d’excloure.

Tot el nostre suport al Lleida Llista Blava i a l’equip infantil mixt on juga la Bruna. I us desitgem molts èxits d’ara endavant!