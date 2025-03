Resposta a la plataforma veïnal Som Veïns

Creat: Actualitzat:

Des de l’Ajuntament de Lleida som coneixedors de la situació que denuncieu i volem expressar la nostra preocupació i compromís per garantir la seguretat i la convivència. La seguretat ciutadana és una de les nostres prioritats i preocupacions i garanteixo que treballem diàriament per millorar-la amb mesures concretes i accions coordinades amb els cossos policials. A la Plaça Josep Solans s’han reforçat els dispositius de seguretat i la presència policial per prevenir situacions de risc i actuar amb celeritat davant de qualsevol incident.

Entenem i compartim la preocupació davant de fets tan greus i lamentem l’agressió patida per una veïna de la zona. Tres persones van ser detingudes per aquests fets . La col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida és fonamental per abordar els problemes de seguretat i de convivència. Aquesta cooperació és constant tant en l’actuació policial com en la coordinació entre comandaments i responsables polítics de la Paeria i de la Generalitat.

A més, estem actuant entre diferents regidories de l’Ajuntament per identificar els focus dels problemes i oferir solucions integrals que combinin la seguretat amb el suport social i l’ordenació de l’habitatge. La Guàrdia Urbana està reforçant la lluita contra l’incivisme, garantint el respecte a les normes i a l’espai públic. Som contundents davant de qui les vulneri i adoptem les mesures que calguin per assegurar l’ordre i la seguretat. També aplicarem les accions al nostre abast contra la reincidència.

A més, l’Ajuntament de Lleida s’està personant com a acusació particular en aquells casos de delinqüents reincidents per tal de defensar amb major eficàcia els drets de la ciutadania i garantir que es prenguin les mesures oportunes. Finalitzo fent una crida a la plataforma veïnal Som Veïns perquè col·labori amb l’administració i els cossos policials. Treballant conjuntament aconseguirem resultats efectius i duradors. La seguretat i la qualitat de vida de la ciutadania són al centre de les nostres polítiques. Actuem amb determinació i responsabilitat. Com sempre, estem a la vostra disposició.