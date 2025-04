A l'alcalde de Puigverd: El preu de ser incòmode

Creat: Actualitzat:

Després de visualitzar amb deteniment el vídeo del ple municipal de Puigverd de Lleida, em sembla imprescindible fer una breu reflexió des de la prudència i el respecte.

L’exalcalde, tot i la tensió palpable, s’expressà amb fermesa però sense recórrer a la desqualificació. Per contra, resulta clarament audible una hostilitat creixent envers ell, així com una reacció absolutament desmesurada per part del cònjuge de l’alcaldessa, que fou contret per ella mateixa.

Davant d’aquesta escena, convé recordar que la presumpció d’innocència no és una formalitat legal, sinó un fonament ètic del nostre ordenament democràtic. Quan es vulnera aquest principi, i s’avança un judici social sense garanties, el que perdem no és només la justícia, sinó també la dignitat institucional.

Tot plegat fa pensar, malauradament, que potser l’objectiu no era esclarir la veritat, sinó inhabilitar una figura incòmoda. I això, més enllà de noms i colors, hauria d’inquietar-nos a tots.