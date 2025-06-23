Per una Lleida més neta i segura
Després de dies i dies observant el deteriorament de Lleida i també després de la publicació, el passat dia 12 de juny, de la carta que porta com a títol “Lleida, ciutat decadent”, he decidit escriure aquestes línies i manifestar la meva adhesió a les paraules del Sr. A. Sarramona.
Amb els meus anys, que ja en tinc uns quants, i sent de Lleida he pogut viure i observar la transformació que ha patit la nostra ciutat.
Hem perdut coses positives que configuraven a Lleida com un lloc agradable, còmode i segur per a viure. Dues d’aquestes pèrdues, i que al meu parer són fonamentals, han estat la seguretat i la neteja dels nostres carrers i places.
Degut als diversos aldarulls que, en poc temps, es van produint en el nostres carrers cada vegada la sensació individual (també col·lectiva) d’inseguretat ha anat en augment. El fet de sortir a caminar, a segons quines hores, ja t’ho acabes per repensar. La poca il·luminació tampoc hi ajuda gens. Hi ha carrers, fins i tot zones, on aquesta sensació encara és més gran. La neteja dels carrers és ja una qüestió d’higiene. Mai havia vist uns carrers tan bruts i deixats. No fa pas massa dies em varen passar unes fotos de la zona del Parc de l’Aigua (la Bordeta) on es podien veure unes imatges insalubres i d’una brutícia alarmant. Fins i tot les rates campen al seu aire. Cal dir que aquest fet no solament es dona en aquest barri, en d’altres també és una realitat.
Tenim voreres on és impossible poder fer una passa degut a la quantitat de resina que hi ha. Les fulles resten empegades a terra dies i dies.
La fotografia que, el passat dia 11 de juny, es va publicar a la premsa amb el titular “Lleida estrena servei de jardineria” (suposo, amb ànims de fer callar la ciutadania) ha arribat tard. Hauria estat més “políticament correcte” haver actuat de manera més ràpida i efectiva per tal d’evitar arribar a l’estat calamitós en el qual ens trobem. El govern municipal ha de vetllar i treballar pel benestar, en el sentit més ample de la paraula, de la ciutadania. És per aquest motiu que, davant de la inoperància dels nostres gestors i polítics, els ciutadans i contribuents tenim tot el dret de manifestar el nostre desacord i rebuig.