Un pàrquing gratuït al centre històric
Des del 16 de juny, la Paeria ha convertit 290 places del Centre Històric en zones blaves. El carrer Pere de Coma ha estat una de les vies triades d’aparcament regulat. Però la Paeria amb la seua benevolència, permet que, fins a 6 cotxes, puguin estacionar gratuïtament. I de propina admet que a l’esmentat carrer hi ha una zona on diverses motos estacionen lliurement.
Què més dona que hi hagi una ordenança municipal que reguli, entre altres, la tipologia de zones de parada i/o estacionament permeses. El més important és que els buròcrates “bé queda” woke i els seus palmers sincronitzats han beneït, una vegada més, unes mesures cosmètiques que són, conscientment pels creadors, més efectistes que efectives. Que hi hagi vehicles estacionats on no deurien no és rellevant. El rellevant és la imatge. Per exemple –cas real: un sense sostre que porta dormint fa anys a l’esmentat carrer, ha d’aclarir la via cada matí, malgrat significar-se en les seues conductes com una persona d’altíssima pulcritud.
Cal vendre imatge “renovada” del Centre Històric (oxímoron detectat). A tristesa, que tots sabem que el Centre Històric ha estat, és i serà el que tot lector que l’hagi visitat sap.
Ara toca promocionar en el Centre Històric una colonització d’hormones joves emprenedores i sibarites culturals. Està molt bé com a idea. Doncs això, com a mala idea.
Per cert, i a col·lació, idea boja random: al Centre Històric també hi viu gent gran. Sí, persones velletes que porten molts anys instal·lades en l’esmentada àrea. Sí, aquests éssers invisibles que són utilitzats cada quatre anys, encara que donin rèdit indefinidament. Perdó, quina aportació més inútil. Cal rejovenir el Centre Històric. Això ven. Ho sento, m’he desviat. A buscar el corol·lari. Si algun dels lectors desitja aparcar gratuïtament pel Centre Històric, ja sap on estacionar. Al carrer Pere de Coma.