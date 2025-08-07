Visions sobre el patrimoni
Entenent la queixa pel trencament d’un tros de cornisa de la façana posterior dels Docs formulada pel nostre historiador i arqueòleg de capçalera, l’amic Joan Ramon González, tot seguit m’envaeix un sentiment de satisfacció: per un cop no s’ha enderrocat un altre edifici “vell” –popular modernista en aquest cas–, com molts altres que han desaparegut per l’especulació urbanística, per alineament de carrers, o simplement per convertir-se en un altre racó de brossa. I a més s’està executant a bon ritme la nova estació d’autobusos, un equipament del tot necessari a la ciutat de Lleida per la precarietat de l’actual. Nova edificació que també dinamitza una zona que ha d’esperonar totes les administracions a restaurar i museïtzar un notable edifici del modernisme industrial, actualment molt degradat, dels que a la ciutat no n’anem sobrats. Aquest objectiu l’hauríem de convertir en la nostra “Meta”...