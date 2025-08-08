Incident de vandalisme a la zona del pavelló de Cappont, a Lleida
Em dirigeixo al defensor del poble com a ciutadà preocupat pel creixent deteriorament de la seguretat i la convivència a la zona del pavelló de Cappont, especialment als voltants del Plus, on s’estan produint actes vandàlics i comportaments incívics a hores primerenques del dia.
Dijous dia 7, cap a les 6.00 del matí, mentre circulava amb el meu vehicle per aquesta zona, algú em va llançar una botella de llet (o un altre líquid) des d’un punt elevat, impactant contra el parabrisa i el sostre del cotxe. Afortunadament, no vaig patir danys materials importants ni lesions, però aquest tipus de conductes són extremadament perilloses i demostren una falta total de civisme i respecte.
Aquest no és un cas aïllat, lamentablement. Molts veïns i conductors coincideixen a assenyalar que aquesta zona pateix des de fa temps una creixent degradació, amb presència de grups que alteren l’ordre, generen brutícia i en alguns casos protagonitzen episodis agressius o vandàlics. Sol·licito que s’estudiï la possibilitat de reforçar la vigilància en aquest entorn, especialment en horaris de matinada i primeres hores del dia, i que s’avaluï la instal·lació o revisió de càmeres de seguretat a la zona per identificar els responsables i prevenir nous incidents.