Molta brutícia a Gardeny
Com pot ser que un lloc com el Turó de Gardeny, que hauria de ser un emblema de la ciutat i que té unes vistes esplèndides, estigui tan malmès i abandonat? Qui és l’organisme responsable de vetllar perquè aquest espai estigui cuidat i digne?
Hem vist escales de fusta trencades, somiers i fundes de sofà abandonats, munts de vidres trencats… I, mentre hi passeges, si veus un cotxe darrere teu, et fa por que pugui portar males intencions. Tant costaria condicionar aquest espai i posar-hi vigilància? A més, no hi havia una piscina envoltada de pins? Què se n’ha fet? Està tancada.
A la Mariola no hi ha cap piscina. Però sembla que no interessa que el barri prosperi. Aquesta és la meva conclusió. Qui més qui menys ja té el seu xalet o finca per marxar i no haver de veure res que faci mal a la vista. Parlo d’aquells que haurien de prendre les iniciatives. Als veïns, mentrestant, ens deixen sense la possibilitat de passejar i gaudir d’un entorn que hauria de ser nostre.