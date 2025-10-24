Sobre els lavabos mixtos a Pràctiques I
En nom de moltes de les famílies afectades, vull expressar la nostra profunda indignació i desacord amb l’article publicat recentment sota el titular "Els pares avalen els lavabos inclusius en el Pràctiques I i una minoria protesta". Amb aquest escrit, volem manifestar el nostre rebuig a les falses afirmacions i a la manca de rigor periodístic que ha mostrat el seu mitjà. La gran majoria de la informació publicada no s’ajusta a la realitat i ens ha deixat bocabadats per la poca professionalitat a l’hora de tractar un tema tan sensible. Visió esbiaixada i falta de contrast. No trobem just que un mitjà de comunicació tan llegit com SEGRE publiqui un article sense preguntar i contrastar la informació amb les dues parts.
En lloc de fer una feina digna de periodisme, el seu article ha donat una visió completament esbiaixada, obviant les nostres raons i convertint un conflicte real sobre la privacitat i el benestar dels menors en un discurs que posa l’accent en un determinat grup polític. L’important aquí és el benestar dels nostres fills i filles, als quals hem deixat en una escola pública amb la confiança que es respectaran els seus drets. L’excessiu focus en el partit Vox (que només ens va acompanyar en la protesta) desvia l’atenció de la qüestió real.
La realitat del conflicte: imposició sense consulta. La qüestió principal és la imposició d’una norma de banys mixtos sense una votació prèvia ni avís ni consulta als pares. Aquesta decisió, presa unilateralment, afecta directament la intimitat, la salut i la privacitat de menors que, juntament amb els seus pares, estan en contra d’aquesta mesura. Afirmar que som una “minoria” sense haver contrastat el nombre real de famílies que s’hi oposen és una altra de les inexactituds que perjudiquen els nostres fills.
No som pas una minoria però, encara que ho fóssim, les nostres preocupacions han de ser escoltades i respectades. El seu article, en lloc d’informar, l’únic que ha aconseguit és perjudicar uns menors i convertir un conflicte pedagògic i d’intimitat en un conflicte polític. Els demanem que es retractin i que, en endavant, facin la feina de periodisme digne de la qual tant es vanten, que és preguntar a les dues parts i publicar la veritat completa.
NOTA DE REDACCIÓ:
Aquesta redacció es reafirma en la notícia publicada, en la qual destacàvem que l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), que als centres educatius és l’òrgan de representació de les mares i pares, va expressar el suport majoritari a la iniciativa del col·legi. A més, va ratificar aquest posicionament a través d’un escrit que vam publicar a la nostra edició de dimarts.