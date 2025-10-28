SEGRE
Carta al director

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS D’OLI DEL PALLARS, APROVI I APAT PALLARS JUSSÀ.

Any de la gastronomia, però sense Cordevi al Pallars

Aquest 2025, Catalunya ostenta el reconeixement de Regió Mundial de la Gastronomia, un títol que hauria de servir per posar en valor la riquesa culinària i el compromís amb una alimentació sostenible. Per això sorprèn i entristeix que, precisament enguany, el Pallars es quedi sense el Festival Cordevi. 

El Cordevi era molt més que una fira gastronòmica: enguany n’hauria estat la vuitena edició, i s’havia consolidat com una celebració del patrimoni agroalimentari del territori. Donava protagonisme als vins pallaresos, el corder del país, l’oli d’oliva verge, la girella o el xolís, símbols d’identitat que expliquen qui som i com entenem la relació amb la terra. 

La seva absència és una oportunitat perduda i un trencament amb la manera de fer dels darrers quinze anys, basada en la col·laboració públicoprivada i el treball conjunt entre les institucions i les associacions signants: Productors d’Oli del Pallars, Aprovi i Apat Pallars Jussà, que també engloba tot el sector del vi. 

Era una mostra excel·lent de com el teixit productiu i la restauració podien treballar colze a colze amb l’administració, amb ganes i energia per tirar endavant el territori. Resulta preocupant que l’Ajuntament de Tremp no assumeixi responsabilitats i hagi deixat perdre el festival, fins al punt de desmantellar la seva web. 

Una actitud que evidencia manca de compromís amb la promoció del territori i amb el teixit productiu local. Si aquest és l’any de la gastronomia, el Pallars no pot quedar en silenci. 

