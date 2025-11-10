És just pagar per aparcar en un hospital?
Fa poc vaig sentir el testimoni d’una mare el fill de la qual pateix una malaltia rara. Explicava que, només en l’aparcament de l’hospital, ja hi havia gastat més de 9.000 euros. Nou mil euros només per poder acompanyar el seu fill en un lloc on hauria de sentir-se recolzada, no castigada econòmicament. Com pot ser que aparcar en un centre comercial sigui gratuït, però fer-ho en un hospital, que la gent hi va per necessitat i no per oci, tingui un cost tan elevat? És incomprensible i indignant.
Els aparcaments dels hospitals haurien de ser gratuïts, especialment per als pacients i familiars que hi han d’anar amb freqüència o han de passar-hi llargues estades. Convertir aquest servei en un negoci és, senzillament, una falta d’humanitat.
Els hospitals estan per cuidar, no per recaptar. Tant de bo qui té poder de decisió reflexioni sobre aquesta injustícia i actuï amb empatia envers les famílies que ja prou pateixen.