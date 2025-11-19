Claudi Alsina, mestre de mestres
"Ens ha deixat, però aquells que l'hem conegut el recordem per ser un dels més grans referents de la divulgació i educació matemàtica"
Ens ha deixat el Claudi Alsina, catedràtic de matemàtiques, membre fundador de la UOC, coordinador de les PAU, director general d’Universitats, membre del Consell Interuniversitari de Catalunya i Creu de Sant Jordi.
Però aquells que l’hem seguit, l’hem conegut i l’hem tractat si recordem sobretot el Claudi és per ser un dels més grans referents de la divulgació i l’educació matemàtica. Sempre aconseguia, amb el seu sentit de l’humor, que ens aparegués la geometria allà on no la vèiem.
Amb una cinquantena de llibres publicats i centenars d’articles divulgatius el seu llegat és una imprescindible font d’inspiració per a mestres i professors i és un exemple a seguir a l’hora de fer arribar les matemàtiques a tothom.
A Lleida, el grup Lleimat, el va convidar a presentar el llibre "Tres professors de matemàtiques. Com fer estimar i aprendre bé de les matemàtiques", un llibre escrit conjuntament amb uns altres dos referents de l’ensenyament, l’Anton Aubanell i la Carme Burgués (esposa del Claudi). En el llibre es proposen recursos manipulatius i propostes didàctiques barrejades amb anècdotes personals amb l’objectiu de fer més proper l’aprenentatge de les matemàtiques.
Aquest passat mes de juliol van tornar a fer venir el Claudi a Lleida en el marc del Congrés Català d’Educació Matemàtica. Ja amb la merescudíssima Creu de Sant Jordi a la butxaca, el Claudi va lliurar la primera entrega del premi Alsina-Aubanell-Burgués, la finalitat del qual és reconèixer treballs educatius innovadors en l’àmbit de les matemàtiques i va ser objecte d’un molt sentit homenatge per la seva trajectòria. Durant el Congrés van compartir estones parlant dels propers llibres i de geometria, entre d’altres coses de la dels caragols i de la Seu Vella.
El col·lectiu de mestres i docents de matemàtiques només podem dir: moltes gràcies per tot, Claudi. El seu teorema és: “Les matemàtiques rigoroses es fan amb el cap i s’ensenyen amb el cor”.