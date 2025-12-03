Quan les coses es poden fer millor
Demanem que en casos com l'incendi a la cuina del Pràctiques II, es prioritzin la seguretat i la salut de tota la comunitat educativa
Com a USTEC-STEs, sindicat majoritari a l’educació pública del país, la nostra tasca no és només defensar les condicions laborals dels treballadors i treballadores, sinó vetllar també perquè treballin en condicions de seguretat i salut. Com ha aparegut a la premsa digital (Diari SEGRE, 27 de novembre), el 26 de novembre, cap a les 19 h, es va rebre un avís al parc de Bombers de Lleida d’un incendi a la cuina de l’Escola Pràctiques II.
Com a delegades de prevenció de riscos, ja vam manifestar que era “inacceptable” que, després de l’incendi i de les recomanacions tècniques dels bombers, els Serveis Territorials d’Educació a Lleida no ordenessin el tancament del centre per a la jornada següent, decisió que mai no pot prendre l’Escola. Destaquem que l’equip directiu va actuar correctament, enviant una circular urgent a les famílies per informar-les que l’activitat lectiva es veuria alterada i no es podria garantir el servei amb normalitat.
Aquest tipus de decisions han de ser competència de la direcció dels serveis territorials, especialment quan hi ha risc per a la salut: l’escola havia patit un incendi, calia ventilar i apagar la calefacció. A més, creiem que l’Ajuntament també hauria d’haver actuat ràpidament, organitzant una brigada per netejar i posar a punt el mobiliari afectat. Volem deixar clar que l’actuació de l’equip directiu i la comunicació amb les famílies ha estat adequada.
Com a docents i delegades de prevenció, ens fem nostra la dita “de tot se n’aprèn” i demanem als Serveis Territorials que, en casos com aquest, prioritzin la seguretat i salut de tota la comunitat educativa. Tot el nostre suport a la Comunitat Educativa del Pràctiques II.