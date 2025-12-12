Els carters rurals
He llegit la notícia que Dinamarca elimina pràcticament el correu tradicional a partir del proper 31 de desembre. Malauradament, crec que això només serà el principi d’una gran taca d’oli que s’anirà estenent en una societat en què la comunicació actual és a base de WhatsApp i correu electrònic i les cartes i postals ja no hi tenen cabuda.
Recordo amb recança els carters rurals que havien de fer diàriament molts quilòmetres a peu, a vegades amb pluja o neu, per anar a portar la correspondència a poblets i masies. No solament portaven cartes i diaris, sinó també notícies, i feien petits encàrrecs.
Tot això ja es va acabar, la societat canvia i la tecnologia és implacable. Han quedat endarrere oficis com sabater, baster, boter, arreuaire, teixidor, espardenyer i tants d’altres. Potser aviat li tocarà al carter. Serà una vertadera llàstima.