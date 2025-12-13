Un pas endavant per als Mangraners: "Confio que el sentit comú prevalgui"
Espero que el bé públic es sobreposi a qualsevol interès partidista
Aquesta setmana l’Ajuntament de Lleida ha anunciat un acord amb l’empresa funerària La Lleidatana per construir el nou crematori de la ciutat al costat del cementiri.
Com a veïna dels Mangraners, vull expressar la meva satisfacció per aquesta decisió, després de gairebé un any i mig reivindicant que aquest equipament no s’ubiqués a tocar del barri. L’acord també preveu que l’espai on inicialment s’havia projectat el crematori es converteixi en una zona verda, un canvi que valoro molt positivament.
Aquest acord és el resultat d’un procés de negociació llarg, complex i que estic convençuda que l’alcalde i el seu equip de govern han gestionat amb constància i voluntat de diàleg per trobar una solució beneficiosa per al barri i per a la ciutat.
Ara bé, aquest acord encara ha de ser ratificat per la resta de partits. Seria desitjable que tots els partits que en el seu moment van sortir al carrer per mostrar el seu rebuig mantinguessin la coherència i contribuïssin a fer possible aquest pas endavant per al barri i per a la ciutat. Com a ciutadana, confio que el sentit comú i el compromís amb el bé públic prevalguin per sobre de qualsevol interès partidista, i que aquest projecte, finalment, pugui tirar endavant amb el consens que mereix.