‘Influencers’ i l’auge de la cirurgia estètica
Cada cop hi ha més influencers que col·laboren amb clíniques estètiques. No promouen l’autoestima, sinó la idea que sotmetre’t al risc d’una operació és un pas lògic per sentir-te bé amb tu mateix. El més preocupant és que aquest missatge arriba a adolescents que es plantegen operar-se com si fos una cosa normal i necessària.
El problema no és la cirurgia estètica en si, sinó convertir-la en una norma social disfressada d’apoderament. Ens venen la idea que per estimar-te has de canviar, quan en realitat és just el contrari: aprendre a construir autoestima que no depengui del bisturí ni de comparar-se amb cossos irreals.
Tant de bo deixem de tractar la inseguretat com un negoci i entenguem que promocionar la cirurgia estètica és un missatge que queda enregistrat en generacions senceres.