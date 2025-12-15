SEGRE
última hora

Alerta a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona per pluges superiors a 200 litres

Carta al director

MARINA SOLÉ

‘Influencers’ i l’auge de la cirurgia estètica

Creat:

Actualitzat:

Cada cop hi ha més influencers que col·laboren amb clíniques estètiques. No promouen l’autoestima, sinó la idea que sotmetre’t al risc d’una operació és un pas lògic per sentir-te bé amb tu mateix. El més preocupant és que aquest missatge arriba a adolescents que es plantegen operar-se com si fos una cosa normal i necessària. 

El problema no és la cirurgia estètica en si, sinó convertir-la en una norma social disfressada d’apoderament. Ens venen la idea que per estimar-te has de canviar, quan en realitat és just el contrari: aprendre a construir autoestima que no depengui del bisturí ni de comparar-se amb cossos irreals. 

Tant de bo deixem de tractar la inseguretat com un negoci i entenguem que promocionar la cirurgia estètica és un missatge que queda enregistrat en generacions senceres.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking