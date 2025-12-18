Còmplices de la precarietat del transport de viatgers
Lleida viu una situació de precarietat alarmant en el sector del transport de viatgers, i les administracions públiques tenen una responsabilitat directa en aquest deteriorament. La Generalitat de Catalunya i els Consells Comarcals continuen licitant sense cap actualització que reflecteixi l’evolució econòmica, l’augment del cost de vida ni les necessitats del sector.
A més, el sistema de licitació per plica tancada al preu més baix perpetua una dinàmica perversa: guanya qui ofereix el servei més barat, no pas qui garanteix qualitat, seguretat o condicions laborals dignes. Aquest model de subhasta encoberta condemna les empreses a operar sota mínims, amb marges insostenibles que es tradueixen en sous indignes, jornades maratonianes i una degradació progressiva del servei. Els treballadors del transport de viatgers a Lleida cobren fins a 400 euros menys que els seus homòlegs de Barcelona, Girona o Tarragona.
Aquesta desigualtat no és fruit de l’atzar, sinó d’una negligència institucional que ha convertit Lleida en un laboratori de precarietat. És inadmissible que les administracions que haurien de vetllar pel benestar del territori siguin les que alimenten aquesta precarietat. La Generalitat i els Consells Comarcals han de posar-se les piles.
Cal revisar urgentment els criteris de licitació, actualitzar els preus i prioritzar la qualitat del servei i les condicions laborals per sobre del cost. No es pot seguir premiant qui ofereix el servei més barat si això implica posar en risc la seguretat i la dignitat dels treballadors i usuaris. En aquest escenari ens trobem que l’empresa de Lleida que quasi exclusivament dona serveis per a l’administració és la que segresta el sector i el conveni del sector del transport de viatgers de Lleida impedint que se signi el conveni del sector. Lleida no pot continuar sent la Ventafocs de Catalunya. El que està en joc no és només un conveni, sinó el respecte a un territori i a uns professionals que fa massa temps que reben menys del que mereixen. És hora que les administracions assumeixin la seva responsabilitat i dignifiquin el transport de viatgers a Lleida. Per justícia, per seguretat, per dignitat.