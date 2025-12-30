Falta d'aparcament i un concert de Nadal fallit a Lleida
El divendres 26 de desembre, vaig baixar amb la meva esposa des de Tremp per assistir al concert de Nadal a l’Auditori. Tot i que penso que vam sortir amb prou temps, a Lleida ens vam trobar amb una situació de col·lapse de trànsit poc habitual, que va fer que passéssim 45 minuts buscant un aparcament per estacionar el vehicle que, a més, finalment, era a quasi 15 minuts del local.
Per tot plegat, vam arribar amb 10 minuts de retard, i allí ens vam trobar amb una dotzena de persones que també venien de fora i que havien tingut el mateix problema.
Tots sabem allò de “no es permetrà l’entrada si arriba tard”, però sent un concert de Nadal per a la família (no era una obra de teatre, ni tocava la Filharmònica de Viena), crec que es podia haver estat més flexible i no haver-nos impedit l’entrada sense la més mínima empatia dels empleats davant d’aquesta situació excepcional.
Suposo que a ningú li importa, però nosaltres venim del Pallars i fem una hora i mitja de viatge per arribar a Lleida, així que després de més de dues hores per arribar a l’Auditori, que no ens deixessin entrar ens va generar una gran decepció.
En definitiva, vista l’absoluta manca de sensibilitat dels treballadors de l’Auditori, tinc ben clar que ni jo ni la meva família tornarem a trepitjar aquest local mai de la vida.