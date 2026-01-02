Un agraïment al Servei d’Emergències Mèdiques
Els ciutadans acostumem a queixar-nos a tort i a dret dels serveis públics. De vegades, amb tota la raó del món. Però, sovint, no som prou conscients de la seva funció de xarxa benefactora i, en cas de necessitat, de la bona sort que tenim de poder- ne gaudir. Ni tampoc valorem prou els professionals que hi treballen, tot i la manca de recursos. En aquest sentit, voldria expressar públicament la meva gratitud a l’equip del Servei d’Emergències Mèdiques que, el proppassat 29 de desembre, va atendre la mare, a Linyola. Després de trucar al 061, van venir de seguida a casa dues ambulàncies amb un equip mèdic de primera categoria. La metgessa que l’encapçalava va assistir molt bé la mare i ens va explicar amb claredat la situació. La seva professionalitat i la seva humanitat, certament, l’honoren. Moltes gràcies.