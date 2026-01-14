Alerta amb Correus Exprés!
El dia 5 de gener havia de rebre un paquet d’Amazon, enviat per Correus Exprés. Vaig rebre la notificació que estava entregat… però el paquet va acabar a un desconegut!
Durant tots aquests dies he estat trucant a tots els telèfons de Correus Exprés –al de la central i al de Lleida– i he rebut una atenció pèssima. A més, si vols que t’informin d’alguna cosa, t’obliguen a trucar a un 807, número de pagament, cosa que no faré.
Finalment em van dir que el paquet l’havia rebut un tal Germán, que ni tan sols viu a l’escala. Correus Exprés no va trucar a casa ni al telèfon de la comanda. Lliurar un paquet sense permís del destinatari és completament inacceptable i il·legal. No soc l’únic afectat: hi ha molta gent reclamant.
Aquesta empresa entrega paquets a qualsevol persona sense consentiment, encara que tinguin la teva direcció i telèfon correctes. Compartiu i tingueu cura amb els vostres enviaments!