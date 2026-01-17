Resposta a la carta ‘Mala praxi als autobusos urbans’
Els autobusos de Lleida responen una carta que es queixava d'una incidència
Arran de la carta publicada recentment en aquest diari el dia 10 de gener d’aquest any, des de Moventis Autobusos de Lleida volem dirigir-nos al senyor Josep M. Currià i expressar la nostra preocupació per qualsevol situació que pugui afectar la seguretat de les persones usuàries. Lamentem sincerament els inconvenients i el malestar que aquests fets hagin pogut ocasionar.
La informació detallada sobre l’experiència a bord dels autobusos urbans ens permet revisar i reforçar contínuament les mesures de seguretat i la qualitat de la conducció que apliquem de manera habitual, garantint que cada viatge es realitzi amb la màxima protecció i confiança per als qui utilitzen el nostre servei. Els fets descrits corresponen a situacions puntuals i, segons els nostres registres interns i protocols de seguretat, no reflecteixen la pràctica habitual dels nostres conductors ni els criteris de conducció que establim a Moventis.
Tot el nostre personal conductor supera les proves de capacitació abans d’incorporar-se a la plantilla i realitza una formació continuada, amb especial atenció a la seguretat, la prevenció d’incidents i l’atenció a les persones usuàries, prestant auxili sempre que es presenta alguna situació que ho requereix. En aquest context, des de la companyia volem recordar que existeixen diversos canals d’atenció pels quals els usuaris poden informar sobre qualsevol incidència ocorreguda o situació que hagin experimentat durant un trajecte. D’aquesta manera, podem revisar internament cada cas i, si escau, adoptar les mesures necessàries per solucionar-la i així oferir un servei de mobilitat centrat en les persones i amb els màxims estàndards de qualitat.
Agraïm que ens hagi traslladat la seva experiència, que ens permet continuar millorant el nostre servei urbà i reforçar el nostre compromís diari d’oferir un transport segur, de confiança i de qualitat per a la comunitat de Lleida. Finalment, igual que s’esmenta a la carta a la qual ens dirigim, volem reconèixer la solidaritat i col·laboració dels passatgers en situacions com la que descriu, un gest que reflecteix el valor col·lectiu del transport públic.