Col·legi TerraFerma, on la cuina no és Ferma
Ens adrecem a vostès com a alumnes del centre Institució Lleida-TerraFerma per expressar el nostre malestar amb la qualitat i funcionament del servei de menjador gestionat per Sodexo, que afecta el nostre benestar i desenvolupament físic i psíquic. Molts alumnes coincidim que el menjar sovint és de baixa qualitat o, en algunes ocasions, està en mal estat, fet que provoca que no mengem o mengem molt poc, arribant a classe amb gana, cansament i dificultats de concentració.
Aquesta situació empitjora per la prohibició de portar menjar de casa, una norma rígida que no té en compte la realitat dels alumnes ni la importància d’una alimentació adequada. Tot i haver-ho comentat diverses vegades, no hem vist millores, i sovint rebem comentaris com “es lo que hay”, que resulten ofensius, especialment quan paguem 160 € al mes per un servei insuficient.
Per tot això demanem:
1) Revisió de la qualitat i contingut del menjar;
2) Que s’escolti l’opinió dels alumnes;
3) Una solució a la prohibició de portar menjar de casa o una alternativa clara.
Creiem que l’escola ha de garantir que els alumnes puguem menjar adequadament i sentir-nos escoltats, i esperem mesures concretes per millorar aquesta situació.