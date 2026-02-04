Nova estació d’autobusos de Lleida: romandrà tancada durant la nit tot i que continuaran circulant autobusos
Com a usuari habitual del transport públic a Lleida, especialment en horaris nocturns, vull expressar la meva preocupació pel funcionament previst de la nova estació d’autobusos. Segons els horaris anunciats, l’estació romandrà tancada durant la nit tot i que continuaran circulant autobusos. Això obliga a esperar al carrer, de matinada, amb fred, sense protecció ni vigilància. No es demana que estigui oberta tota la nit, sinó que tanqui després de l’últim servei nocturn i obri abans del primer del matí. No té cap sentit que hi hagi autobusos en servei amb una estació tancada.
Conec aquesta precarietat de primera mà. El més greu és veure dones soles, sovint amb maletes, esperant fora de l’estació en una situació de clara vulnerabilitat, fet que porta que moltes renunciïn al transport públic en determinats horaris. No és una qüestió d’opinions, sinó de seguretat, igualtat i responsabilitat pública. Una estació nova no pot normalitzar l’espera nocturna al carrer mentre hi ha autobusos en servei