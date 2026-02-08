Indignació davant la manca d’inspeccions
Recentment m’he adreçat a la delegació de Turisme i a la de Sanitat per sol·licitar inspeccions en un establiment hoteler. La resposta rebuda ha estat, senzillament, que no disposen d’inspectors. Aquesta contestació és, com a mínim, desconcertant i profundament indignant. En un context en què la ciutadania paga cada vegada més impostos, resulta incomprensible que l’Administració admeti obertament que no pot exercir funcions bàsiques de control i garantia de la qualitat dels serveis. Com es pretén valorar la qualitat turística que s’ofereix al país si no es poden fer inspeccions? Com es pot garantir la seguretat, la salubritat i el compliment de la normativa si no hi ha recursos humans per verificar-ho?
La qualitat no es pot proclamar només en campanyes institucionals, s’ha de comprovar i fer complir. Aquest tipus de respostes transmeten una sensació de deixadesa i desconnexió amb la realitat dels ciutadans i els sectors econòmics implicats. No es pot exigir responsabilitat a empreses i usuaris mentre l’Administració reconeix la seva incapacitat per exercir la seva. Cada dia paguem més per rebre menys serveis, i aquesta situació no pot normalitzar-se. Cal una reflexió profunda sobre les prioritats de l’Administració i, sobretot, solucions reals.