Resposta al Comú de Lleida: reciclatge a Pardinyes
El divendres 13 d’aquest mes vaig llegir a la pàgina 10 del diari SEGRE un escrit sobre la recollida d’escombraries al meu barri. Segons afirma el Comú de Lleida, “la recollida selectiva a Pardinyes ha baixat entre un 7% i un 10%”, sense citar cap font o estudi contrastat i verificable.
Els veïns d’aquest barri ja reciclàvem molt abans, durant i després de la seva mesura estrella. Sempre hi pot haver algú que no vulgui reciclar, pel motiu que sigui, però per sort és una minoria: no ho feien abans ni tampoc ara, com passa a qualsevol altre lloc. És cert que hi ha dies que l’estat dels contenidors fa pena, però la majoria de vegades no és culpa dels veïns, sinó de persones que els buiden per veure què hi troben i ho deixen tot escampat.
Soc president d’una comunitat i el porta a porta em va suposar la feina de treure cada diumenge els cubells al carrer i recollir-los cada dilluns. Encara estem esperant el descompte en la taxa d’escombraries que ens van assegurar. No es pot dir que “retrocedim en els objectius ambientals” quan fa anys que ens queixem de les bosses i papers que queden al carrer després del mercat i que, sobretot els dies de vent, s’escampen per tot el barri sense que ningú hi posi solució.