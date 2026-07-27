La carretera N-260
La carretera N-260, coneguda també com l’Eix Pirinenc, el manteniment de la qual depèn del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, obliga, a l’altura del punt quilomètric 202 (a Sant Martí dels Castells), a circular en un sol carril degut a unes suposades obres que, des de fa diversos mesos, estan completament aturades, causant inconvenients als conductors que es veuen obligats a desviar-se per un tram de l’antiga carretera N-260 en molt mal estat de conservació.
Tenint en compte l’elevada densitat de vehicles que circulen diàriament per l’esmentada carretera, en bona part per ser una de les vies d’accés al Principat d’Andorra, seria convenient i de manera urgent procedir a efectuar per part de l’esmentat ministeri les obres iniciades o, per contra, conèixer els motius per als quals les obres continuen completament parades.