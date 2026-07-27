La desertització de Cervera
La tala de gairebé tots els pins situats al costat de la via del tren, a l’av. Prat de la Riba i al c/ Montoliu, no és només la desaparició d’uns arbres. És la pèrdua d’una part del paisatge, de la memòria i del patrimoni natural de Cervera. El passat 21 de juliol van ser talats sense que els veïns rebéssim cap explicació sobre el projecte previst. Es plantaran nous arbres adaptats al clima mediterrani? Hi haurà pantalles acústiques? Si és així, quin manteniment tindran aquests murs? S’ompliran de grafits fent apologia de la farlopa o s’apostarà per un art urbà ordenat i responsable, com el de Penelles?
En plena crisi climàtica, mentre les administracions parlen de refugis climàtics i d’incrementar les zones d’ombra, a Cervera eliminem arbres madurs que reduïen la temperatura, captaven CO2 i milloraven la qualitat de l’aire.
Si el problema eren els estornells o els tudons, hi havia alternatives més intel·ligents, com l’ús de falcons pelegrins per controlar aquestes poblacions.
Els arbres no són un element decoratiu: són una inversió en salut, benestar i qualitat de vida. Una ciutat que els elimina sense donar explicacions corre el risc de convertir-se, lentament, en una ciutat més pobra, més calorosa i més deshumanitzada. Aquesta sí que és la veritable desertització de Cervera.