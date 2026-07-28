M’he banyat a la platja de Lleida
Unes “batalletes” viscudes i no oblidades. Sí, de molt jovenet m’he banyat al Segre. Com aleshores tothom treballàvem els dissabtes, els diumenges matrimonis amb germans i fills agafàvem cistells i matinet riu amunt fins una raconada on el riu feia la platja de Miami. El riu Segre és part de la història i vida de Lleida, ens banya, ens ha defensat, i enfadat ens ha inundat per recordar-nos que els rius es respecten.
Entenc que el nostre Ajuntament vegi “oportunitats” al Segre. La canalització i les passarel·les han integrat i donat un nou caràcter a Lleida.
Si Londres vol aconseguir que els salmons pugin pel Tàmesi, si París va fer competicions de natacions al Sena, si les voreres dels canals d’on sigui estan plenes de terrasses, si...
Puc esforçar-me per entendre que l’Ajuntament miri al riu per motius electoralistes o per invertir. Pot ser una altra “pensada” com passarel·les amb cafeteries i botigues..., o el tramvia per pujant pel carrer cavallers, o els Pitufos... Continuant amb les “batalletes”.
Recordo com la Jove Cambra de Lleida, jo n’era soci, va anar publicant uns dibuixos sobre temes urbanístics de Lleida, fets per l’estimat arquitecte José Mora Cagigao. Crec que els anomenava “divertiments”. Divertia, il·lusionava amb una “nova” plaça de Sant Joan, pujada al Castell, l’Escorxador, el Mercat de Magdalena, la Canalització del riu. Sobre el riu un dibuix quasi profètic. Canalitzava dreta i esquerra formant com un estadi, on els vestuaris eren pàrquing, a dalt unes grades per seure i mirar piragües, pescadors, barquets sobre una làmina d’aigua clara formada per petites preses. No he pogut trobar aquests dibuixos.
Per IA sé que a Lleida la Jove Cambra continua, com sé que el Sr. Larrosa va ser membre i president de la seva Federació Catalana. Ells potser podran trobar-ho. Valdria la pena. Els demano fer-ho.
Ara dec la meva opinió sobre “les platges de Lleida”. És curta: hi ha altres prioritats per invertir i millorar Lleida, aquesta la poso al final de la llarga llista que vostè, lector, i jo tenim feta.