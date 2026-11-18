‘Bicing’ a Lleida?
Darrerament han sortit publicades diverses notícies sobre la possible implantació per part de la Paeria d’un servei públic de bicicletes compartides per a l’any vinent. Es tracta d’un sistema que moltes ciutats ja tenen en funcionament amb el qual es pretén afavorir una mobilitat més sostenible a través d’un servei pensat per a desplaçaments urbans que, ja sabeu, permet agafar una bicicleta en una estació i deixar-la en una altra.
D’entrada, des de l’associació En Bici per Lleida celebrem aquesta proposta perquè pensem que pot ser una iniciativa que ajudi a millorar la mobilitat caòtica i poc sostenible de la nostra ciutat, però, pel que s’ha explicat, ens preocupa la manera com es vol aplicar i no tenim clar que així pugui funcionar. Bàsicament per dos motius: el primer perquè, contràriament al que ens diu la regidora de Mobilitat, Lleida no disposa d’una xarxa prou completa de carrils bici a les vies principals i, sobretot, hi ha un problema molt greu en les connexions entre els carrils que caldria solucionar per tal que tothom es pugui moure amb fluïdesa i seguretat. I en segon lloc, pensem que la proposta d’implantar- ho al centre de la ciutat i només amb unes 100 bicis (20 serien per a lloguers de llarga durada) és clarament insuficient. Girona, per exemple, amb 50.000 habitants menys que Lleida disposa de 400 bicis de lloguer! I és que ja està estudiat que tot el sistema només pot funcionar amb un desplegament ben fet i dimensionat.
Acabem un mandat sense cap avenç significatiu en matèria de mobilitat sostenible i amb unes eleccions municipals a pocs mesos... Ens agradaria equivocar- nos, però, si el projecte tira endavant tal com s’ha anunciat, ens temem que tindrà ben poca incidència. Volem un bon servei de bicis de lloguer, no notícies i projectes que acabin en paper mullat.