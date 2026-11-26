Suport pels docents i activitats pels alumnes
La junta de l'AFA respon sobre la indignació pel festival de Nadal de l’Escola Camps Elisis, afirmant que els escolars celebraran les festes de manera interna
Volem manifestar la disconformitat amb la notícia publicada en què hi ha famílies manifestant-se pel festival de Nadal de l’Escola Camps Elisis.
Lleida
Indignació entre famílies d'un col·legi de Lleida al cancel·lar el festival de Nadal
ELENA MONTAÑÉS
En primer lloc, es fa menció a l’AFA i no s’ha contrastat la informació amb cap membre de la Junta Directiva. Per això, manifestem el nostre malestar, ja que és poc professional. En segon lloc, us fem arribar la nostra opinió respecte a la realitat que es viu.
El món educatiu es troba en plena reivindicació en què es reclama al Departament millores per a l’atenció de l’alumnat de forma inclusiva i de qualitat i el claustre ha decidit suspendre el festival de Nadal per pressionar, però no implica que no es faran activitats nadalenques, es faran de forma interna i no oberta a famílies. Des de l’AFA donem suport a les reivindicacions ja que són un mitjà perquè se’ns escolti i es millorin condicions. Tanmateix, tot i recolzar la lluita, mai hem deixat d’oferir activitats per a totes les famílies, en què poden participar en la vida escolar: túnel del terror, carrossa de carnaval, activitats nadalenques, festa de fi de curs...
El fet que algunes membres de la Junta siguin mestres no hi influeix, perquè estem en qualitat de mares, però volem millores per als infants i no se’ls està privant de res. Esperem que la situació actual millori i continuarem sumant i fent créixer l’escola que tant estimem!